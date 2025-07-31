В Домодедове почтили великого земляка Архимандрита Алипия

В день 111-летия со дня рождения Архимандрита Алипия возле его памятника в Домодедово прошла заупокойная панихида. Почтить память монаха, прошедшего путь от солдата Великой Отечественной до восстановителя древней русской обители, собрались священнослужители, казаки и жители округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Памятное богослужение началось в Соборе Всех Святых в земле Российской просиявших. Клирик храма иерей Павел Волос напомнил собравшимся о жизни Архимандрита Алипия, в миру — Ивана Воронова. Он сражался на фронтах Великой Отечественной, дошёл до Берлина и, выжив, сдержал своё слово — принял монашеский постриг и посвятил жизнь Богу.

«После войны он уходит в монастырь, принимает имя Алипий и становится Архимандритом. Это был человек с поистине крепкой верой и высоким духовным призванием», — отметил отец Павел.

Особое место в его жизни заняло восстановление Псково-Печерского монастыря. Несмотря на непростое время для Русской Православной Церкви, Архимандрит Алипий сумел возродить святыню — буквально по камню, несмотря на все гонения и трудности.

Почтить память великого земляка пришли и представители молодежи. Руководитель православного казачьего военно-патриотического клуба «Домодедовская дружина» Евгений Литвинов подчеркнул значимость фигуры Архимандрита Алипия для всех поколений.

«Он прославил и нашу Родину, и Церковь, и воинство. Для нас важно сохранить эту память», — сказал Евгений Литвинов.

Панихида у памятника завершилась словами молитвы и возложением цветов. Присутствующие вспомнили подвиг, силу духа и веру, с которыми Архимандрит Алипий прошёл свой жизненный путь — от фронта до монастыря, оставив глубокий след в истории и в сердцах земляков.

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