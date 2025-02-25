В Домодедове почтили память учителей и учеников, погибших в годы ВОВ

В школе № 1 Домодедова прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память учителей и учеников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Доска увековечила память тех, кто оставил школьные занятия ради защиты Родины. Многие из них были совсем молоды — лишь недавно достигли совершеннолетия, но уже проявили невероятную смелость и отвагу на фронте. Их доблесть стала вдохновляющим примером патриотизма для будущих поколений школьников.

На церемонии присутствовали представители управления образования, ветераны, учащиеся и педагоги. Среди выступавших были председатель Совета ветеранов Тамара Романова, а также депутаты городского совета Марина Белякова, Ализаман Рагимов и Юрий Проскурин.

Они отметили значимость сохранения исторической памяти. Особенно трогательно прозвучала клятва юных участников движения Юнармия, символизировавшая связь поколений и благодарность героям прошлого.

Это событие оставило глубокий след в жизни всей городской общины, напомнив о ценности мира и единства перед лицом истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.