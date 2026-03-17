В Домодедове перекрыли аварийный мост и обновили освещение

В Домодедове 16 марта на оперативном совещании обсудили безопасность дорожной инфраструктуры, содержание дорог и развитие уличного освещения. В округе перекрыли аварийный мост через Пахру и ввели новые линии освещения в двух деревнях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оперативное совещание провел первый заместитель главы городского округа Александр Епишин. Одной из ключевых тем стало исполнение предписания министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В селе Ям под трассой М-4 «Дон» перекрыли бесхозный аварийный мост через реку Пахру. Решение приняли для обеспечения безопасности жителей.

За последнюю неделю на улично-дорожной сети использовали 75 кубометров пескосоляной смеси и реагентов. Дорожные службы выполнили ямочный ремонт холодным асфальтом и вывезли 11 500 кубометров снега.

Продолжается развитие системы наружного освещения. Новые линии ввели в эксплуатацию в деревне Юсупово — от дома 7А до детской площадки, а также на улице Небесной в деревне Шахово.

Александр Епишин сообщил о готовности к реализации проекта «Светлый город» в 2026 году. Сейчас проходит проверку сметная документация по замене устаревших светильников на энергоэффективные и установке шкафов управления освещением. После получения заключения экспертизы начнутся закупочные процедуры.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.