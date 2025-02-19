В Домодедове отпраздновали День православной молодежи

Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня. В Домодедове состоялся большой праздник по этому случаю, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приятно видеть, что так много молодых людей опираются в жизни на многовековые традиции православия, находят в них нравственную опору, силу духа и мудрость», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Помимо насыщенной концертной программы, работали тренинговые площадки «Вера», «Надежда», «Любовь» и «Мудрость». Там ребята овладевали навыками красивого рассказа, самопрезентации, работы в команде, узнавали, как заводить знакомства, быть уверенными в себе и проявлять эмоции.

«Молодежь — это наше будущее, в том числе будущее нашего городского округа. Благодарю архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия и всех представителей епархии за внимание к воспитанию детей, прививанию положительных качеств, интереса к религии. Это очень важно», — добавила Евгения Хрусталева.

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