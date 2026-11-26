В Домодедове отметили 10-летие «Юнармии» на слете патриотических объединений
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Школьники, педагоги, наставники и ветераны 24 ноября собрались во дворце культуры «Мир» в Домодедове на IX слет военно-патриотических объединений к 10-летию Всероссийского движения «Юнармия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На ежегодном слете школьники произнесли клятву и вступили в «Юнармию», получив напутствия почетных гостей. Участники подвели итоги работы движения и его наставников.
В мероприятии участвовали глава округа Евгения Хрусталева, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, представители ветеранского сообщества и общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.
Юнармейцев наградили за высокие результаты в соревнованиях и военно-патриотических мероприятиях, педагогов и наставников — за вклад в развитие движения. Также вручили памятные знаки «За заслуги в юнармейском движении».
Хрусталева отметила, что в 2026 году местный Дом Юнармии вошел в число лучших в России. Группа почетного караула Домодедовского морского центра «Альбатрос» победила во Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества».
«За десять лет «Юнармия» стала для многих школьников местом, где они находят друзей, учатся работать в команде и преодолевать трудности», — отметила Евгения Хрусталева.
Ветераны специальной военной операции регулярно встречаются со школьниками округа, проводят уроки мужества и делятся личным опытом.
Участники слета почтили минутой молчания память погибших воинов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и специальной военной операции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.