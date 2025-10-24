В Домодедове открылся обновленный офис Сбера

Отделение находится по адресу: г. Домодедово, ул. Академика Туполева, д. 2Б. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей.

В офисе доступны как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы. Здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн, сделать копии и распечатать документы, приобрести транспортные карты «Тройка», оформить сим-карты, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.

«Мы создали современное пространство, где каждый человек может быстро решить свои задачи и получить консультацию по самым разным вопросам. Наша ключевая цель — это комфорт, поэтому мы продумали каждую деталь: от открытой планировки до зоны для детей. Мы заботимся о том, чтобы визит в банк был не только продуктивным, но и приятным», — сказала заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова.