В Домодедове открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся в Домодедове по адресу: ул. Рабочая, д. 49. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой локации, передает пресс-служба банка.

Также в отделении появилась игровая зона для детей.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства– музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberВохи многое другое.

«Главное в этом офисе — люди. Мы убрали лишние барьеры, сделали пространство открытым, добавили детский уголок, чтобы родителям не приходилось волноваться, пока они решают свои дела. Этот филиал — результат нашего стремления быть ближе к клиентам и предлагать лучшее.Нам важно, чтобы визит в банк не отнимал у посетителей лишние силы и время, а наоборот — дарил спокойствие и уверенность», — прокомментировал управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов.