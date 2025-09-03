В Домодедове открылся благоустроенный Студенческий сквер у здания РГГУ

В Домодедове появилось новое общественное пространство — Студенческий сквер. Территория рядом с филиалом РГГУ, где раньше находилось заброшенное футбольное поле, преобразилась и превратилась в современное место для отдыха, спорта и общения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На площади обустроили многофункциональную спортивную площадку с современным покрытием и инвентарём для игр в баскетбол, волейбол и другие командные виды спорта. Также здесь разместили стол для настольного тенниса и оборудование для воркаута. Для отдыха и встреч установлены скамейки, навесы и амфитеатр, который можно использовать для лекций, мини-концертов и студенческих мероприятий.

Сквер украшают зеленые насаждения, оборудовано современное освещение и система видеонаблюдения. Созданы удобные зоны для прогулок и парковочные места.

«Теперь рядом со зданием РГГУ есть место, где можно пройтись по аккуратным дорожкам, посидеть на скамейке среди зелени, позаниматься на спортивной площадке и просто провести время с друзьями на свежем воздухе. Уверена, уютная атмосфера и современный дизайн понравятся посетителям сквера. Реализация этого проекта — часть системной работы по благоустройству и развитию округа», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Особое внимание при проектировании уделили экологическим требованиям: использованы устойчивые материалы и растения, не требующие частого ухода, что позволит поддерживать территорию в хорошем состоянии на долгие годы.

Студенческий сквер стал еще одним шагом в создании комфортной городской среды в Домодедово и примером того, как неиспользуемые участки могут превращаться в востребованные общественные пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.