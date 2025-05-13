В Домодедове открыли мемориальную доску в память о полковнике милиции

Памятный знак установили на здании первого управления МВД городского округа, где он много лет служил и внёс значительный вклад в развитие правоохранительной системы.

Николай Михайлович мечтал о профессии врача, но планам помешала Великая Отечественная война. После тяжёлой контузии и длительного лечения он был направлен в территориальные органы внутренних дел. В 1969 году он стал первым начальником отдела милиции Домодедовского района.

Своей службе Николай Михайлович посвятил всю свою жизнь, большую часть которой он отдал подготовке и воспитанию самых лучших качеств сотрудников органов внутренних дел. Он внёс неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью и был удостоен самых высоких государственных наград».

Начальник Управления МВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко подчеркнул, что открытие доски стало символичным событием в год 80-летия Великой Победы: «Мы чтим наших ветеранов, мы чтим наших воинов, которые сейчас выполняют боевые задачи во время специальной военной операции. Это говорит о том, что мы прямые наследники воинов-победителей. Мы их помним, мы их уважаем, мы их любим».

В рамках мероприятия также открыли комнату истории ОВД. Как отметила председатель Совета ветеранов УМВД России по г. о. Домодедово Любовь Максимова, экспозиция охватывает путь от первого милиционера Домодедовского района в 1928 году до современности.

«Мы постарались собрать материалы с самого начала — с первого опорного пункта, состоявшего из четырёх человек. А отдел, которым 15 лет руководил Копылов, был в первых рядах милиции Подмосковья. До сих пор наш ОВД в числе лидеров. Мы достойно несём знамя Николая Михайловича Копылова, и я надеюсь, что если бы он был жив, он бы нами гордился», — добавила Любовь Максимова.

Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.