В Домодедове открыли мемориальную доску в память о первом добровольном пожарном Василии Маврине

В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово на здании 213 пожарно-спасательной части состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о первом добровольном пожарном поселка — Василии Сергеевиче Маврине. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемонию приурочили к 100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны и к 93-й годовщине гражданской обороны России.

Василия Маврина называют истинным патриотом и основателем пожарной службы Востряково. Весной 1958 года именно по его инициативе в поселке была создана первая добровольная пожарная команда, которая впоследствии стала пожарной частью.

Жители вспоминают его как человека отзывчивого, деятельного и преданного своему делу.

«Василий Сергеевич приехал в Востряково после войны и сразу включился в жизнь поселка. Он влюбился в эту землю и посвятил ей всю свою жизнь», — рассказала Татьяна Курдюмова, председатель совета ветеранов микрорайона Востряково.

Василий Маврин активно участвовал в общественной жизни, был народным депутатом и инициатором установки памятника погибшим воинам — жителям Востряково. Его помнят и как талантливого фотолюбителя, руководившего школьным кружком фотографии.

«Он оставил о себе добрую память. Всю жизнь посвятил Востряковской земле и людям, которые здесь живут», — отметил Виктор Ведешкин, краевед, сотрудник Домодедовского историко-художественного музея.

После открытия участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске. В честь памятной даты ветеранам и кадетам 1-го кадетского класса МЧС Барыбино-Белостолбовской школы вручили памятные медали от Ассоциации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы.

Мемориальная доска Василию Маврину стала знаком признательности первому добровольному пожарному Востряково, чья преданность делу и пример служения людям навсегда вошли в историю поселка.

