В Домодедове открылась новая универсальная спортивная площадка

В микрорайоне Востряково Домодедова появился новый центр притяжения для любителей активного отдыха — современная универсальная спортивная площадка. Для жителей это долгожданное событие: в районе проживает более восьми тысяч человек, и до сих пор здесь была только одна небольшая площадка. Теперь возможности для спорта значительно расширились, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая площадка подходит для самых разных занятий. Здесь можно сыграть в мини-футбол, баскетбол или волейбол, провести тренировку, организовать дворовый турнир или просто собраться с друзьями на активный отдых. Это пространство уже стало местом общения, движения и совместных занятий для детей, подростков и взрослых.

Появление площадки стало возможным благодаря инициативному бюджетированию — механизму, который позволяет жителям самим решать, какие объекты нужны их району. Востряковцы активно поддержали проект, и он получил необходимое финансирование. Реализацию инициативы поддержал депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Такие проекты показывают: инициативы, предложенные самими жителями, действительно могут воплощаться в жизнь и менять качество городской среды. Принять участие в выборе будущих объектов можно на региональной платформе «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.