В Домодедове обустроили 20 новых пешеходных коммуникаций для удобства жителей

В этом году в Домодедово было обустроено 20 новых пешеходных коммуникаций, включая тротуары, народные тропы и comfortable подходы к переходам. Среди значимых объектов — тротуары в деревне Образцово, на улице Красная в мкр. Центральный и в с. Ям. Также завершены подходы к пешеходным переходам на улицах Авенариуса, Мирная и Современников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Важным стало устройство пешеходного пространства у Востряковской амбулатории и улучшение доступа к парковке у железнодорожного моста станции Белые Столбы. Уширены проезжие части на улицах Дачная и Краснофлотская, а также обустроены народные тропы и дорожки в различных микрорайонах.

«Получаем предложения от жителей и начальников территорий по обустройству комфортных пешеходных коммуникаций в микрорайонах и административных округах Домодедово. Реализуем эти инициативы за счет средств муниципального бюджета. Такие проекты делают наш округ комфортнее и безопаснее», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.