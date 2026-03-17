В Домодедове обсудили подготовку швей для предприятий

Встреча советника главы Домодедова Александра Пашкова с руководством школы шитья прошла в округе и была посвящена подготовке профессиональных кадров для швейной отрасли. Участники обсудили профориентацию подростков и востребованность профессии на рынке труда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопрос обеспечения предприятий квалифицированными кадрами остается актуальным для Домодедова. Особую роль в его решении играют учреждения дополнительного образования. Александр Пашков посетил школу шитья, где обсудил с руководителями подготовку специалистов и привлечение молодежи в профессию.

«На встречах с представителями бизнеса одна из острейших проблем, которая стоит, — это отсутствие кадров и именно профессионалов швейного ремесла. Сегодня эта профессия чрезвычайно востребована. Мы провели уже не один десяток круглых столов за последние десять лет о том, что необходимо возрождать эту профессию», — отметил Александр Пашков.

Руководитель школы Надежда Масленникова рассказала, что занятия посещают как дети, так и взрослые.

«Приглашаем в гости всегда и подростков, и взрослых. К нам приходят школы, к нам приходят дети из детских садов. Мы рассказываем о такой прекрасной профессии, как швея, портной, технолог. Это замечательный навык, который может пригодиться всем», — пояснила она.

Участники встречи подчеркнули, что техника и искусственный интеллект не смогут заменить человека, который создает изделие с вниманием к деталям и творческим подходом. По их мнению, профессия портного останется востребованной еще долгие годы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.