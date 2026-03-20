В Домодедове обсудили подготовку лицеистов к ЕГЭ

Встреча главы Домодедова Евгении Хрусталевой с руководством лицея №3 прошла 19 марта и была посвящена подготовке школьников к ЕГЭ и повышению успеваемости. Участники обсудили результаты экзаменов, ВПР и дополнительные меры поддержки учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор лицея Надежда Генкина подчеркнула, что в учреждении выстроена система объективного оценивания, которая помогает добиваться стабильных показателей.

«Критичность и объективность оценивания, которая сложилась в лицее, а также традиции образования позволяют нам показывать неплохие результаты на Едином государственном экзамене. Средний балл по лицею — там, где зеленым выделено, — выше показателей по муниципалитету, Московской области и Российской Федерации», — отметила Генкина.

На встрече также рассмотрели успеваемость школьников, их участие в олимпиадах, работу с педагогами, систему мотивации и взаимодействие с другими образовательными учреждениями округа. Особое внимание уделили итогам всероссийских проверочных работ по математике и русскому языку.

«Содержание заданий ВПР включается в разборы уроков. Если есть невысокие результаты, мы определяем причины в конкретном классе. Бывает, что дети хорошо пишут русский язык, но испытывают трудности с математикой. Тогда организуем дополнительные занятия. У нас действуют внеурочные курсы по функциональной грамотности и математике, а также „умные каникулы“, когда во время отдыха ребята в увлекательном формате разбирают задания, которые пригодятся дальше», — пояснила директор лицея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.