В Домодедове обсудили перспективы повышения туристической привлекательности округа

Туризм — это новый экономический и социальный вектор развития округа Домодедово. Сегодня ведется поиск новых форм и мест туристической привлекательности городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева обсудила перспективы развития отрасли с работниками культуры, журналистами и блогерами.

По предложению Минкульта Московской области в округе определены 13 культурных кодов — особенностей территории, отражающих ее уникальность и ключевые смыслы. Задача муниципалитета — их сохранение, продвижение и передача следующим поколениям.

«За последний год уже проделана большая работа: регулярно проводятся тематические встречи, многие достопримечательности входят в туристические маршруты, в том числе для участников губернаторского проекта „Активное долголетие“, организованы спектакли и мастер-классы, производится сувенирная продукция и многое другое», — сказала глава городского округа Евгения Хрусталева.

В перспективах — появление новых арт-объектов, заведений, благоустройство территории с учетом туристической привлекательности, организация выставок.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.