В Домодедове обновляют стадион «Авангард»

В городском округе Домодедово на стадионе «Авангард» на поле укладывают новое искусственное покрытие, а на беговых дорожках уже идет асфальтирование. Совсем скоро стадион станет настоящим центром здоровья и активности для местных жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Когда асфальт «отстоится», появится мягкое резиновое покрытие, удобное как для спортсменов, так и для тех, кто просто любит пробежки. Многофункциональная площадка будет готова принимать не только тренировки, но и соревнования на высоком уровне.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева уверена, что новый стадион привлечет больше людей к занятиям спортом и станет местом для проведения массовых мероприятий и фестивалей. Также планируется организация спортивных дней и фитнес-занятий, чтобы еще больше жителей смогли оценить новые возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.