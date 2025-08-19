В Домодедове обновляют хоккейную коробку

В городском округе Домодедово на площадке по ул. Текстильщиков, д. 1Б завершили укладку нового резинового покрытия. Оно прочное, безопасное и выдерживает любые капризы погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас специалисты наносят разметку, чтобы тренировки и игры стали еще удобнее.

«Совсем скоро обновленная хоккейная коробка снова откроется для спортсменов и любителей активного отдыха», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева. Важно, что новый материал покрытия не только улучшает условия для игр, но и снижает риск травм во время активных состязаний.

Планируется, что сразу после завершения всех работ на площадке будут организованы мероприятия для детей и подростков. Это позволит привлечь молодежь к занятиям спортом и активному отдыху на свежем воздухе.

Глава города уверена, что новые условия вдохновят молодежь на занятия спортом и позволят раскрыть их талант.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также он сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.