В Домодедове объявлен конкурс на проведение капремонта плотины на реке Речица

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины нижнего пруда на реке Речица в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту плотины нижнего пруда на р. Речица в с. Вельяминово г. о. Домодедово. Кадастровый номер объекта недвижимости: 50:28:0110328:598. Планируется в рамках проведения закупки два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт; выполнение работ по капитальному ремонту.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.