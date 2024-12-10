В Домодедове объявлен конкурс на капремонт плотины пруда в мкр Востряково

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда в микрорайоне Востряково г. Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проведением капремонта плотины пруда на ручье без названия в мкр. Востряково г. Домодедово. Кадастровый номер объекта недвижимости: 50:28:0000000:54708. Планируется в рамках проведения закупки два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт; выполнение работ по капитальному ремонту.





Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Домодедово.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.