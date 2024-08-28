В Домодедове объявлен конкурс на капитальный ремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада в г. о. Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации СОШ № 7 с УИОП (дошкольное отделение «Белочка») по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 47. Предстоит произвести комплекс работ в здании детского сада 1966 года постройки, площадь которого — 2696,5 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.