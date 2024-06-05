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В Домодедове объявлен конкурс на благоустройство сквера

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера у ж/д станции «Белые Столбы» в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство сквера у ж/д станции «Белые Столбы», расположенного по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые столбы, улица Кирова, 3А».

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Домодедово Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить в 2024 г. В рамках работ будут установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, система охранного видеонаблюдения, выполнены ремонт памятника и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.