В Домодедове нарушителям правил размещения отходов наложили штраф на 330 тыс рублей

Согласно отчету генерального директора «Каширского регионального оператора» Марины Мезенцевой, за прошедшую неделю было вывезено более 36 тысяч кубометров отходов, среди которых 1700 кубометров составили несанкционированные свалки. Она также отметила проблему с парковкой автомобилей у домов на улице Строителей, мешающую проезду мусоровозов. В связи с этим разрабатывается новый проект организации дорожного движения, завершение которого запланировано до конца октября.



В сфере дорожного благоустройства заместитель начальника управления дорожнотранспортной инфраструктуры Алексей Люхин сообщил о завершении асфальтирования в Семереньковском проезде и начале работ по обустройству автобусной остановки в Купчинино. В этом году оцифровано и устранено 6596 ям.



Также на совещании была озвучена информация о 30 материалах, рассмотренных на основании данных с видеокамер в рамках программы «Безопасный регион», что привело к наложению штрафов на сумму 330 тысяч рублей за нарушение правил размещения отходов.



На позитивной ноте было сообщено об открытии обновленной игровой зоны для детей в парке «Елочки» и продолжении работ по обустройству спортивной площадки в микрорайоне Востряково.



Совещание прошло в конструктивном ключе, завершаясь поручениями по дальнейшему улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня безопасности в округе.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.