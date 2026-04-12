В Домодедове начали строить «Динопарк» с макетами больших динозавров и вулканами

В Домодедове специалисты приступили к первым этапам строительства масштабного проекта — «Динопарка» площадью около одного гектара. Здесь появятся композиции с динозаврами, интерактивный вулкан, музей археологических раскопок, фотозоны и другие элементы для отдыха и развлечений. Новое пространство появится за Театральной галереей.

Сейчас на территории ведутся подготовительные работы: устанавливают ограждение и убирают аварийные деревья. Всего планируется спилить около десяти сухих елей, которые могут представлять опасность для будущих посетителей.

На площадку уже завезли часть материалов для обустройства деревянных тропинок. Все они будут навесными — на высоте от 30 до 60 сантиметров над землей. В настоящее время специалисты подготавливают древесину: со стволов снимают кору, после чего материал обработают специальным составом, защищающим от влаги и гниения.

По словам подрядчика, завершить все работы планируют в июле этого года — тогда же состоится и официальное открытие нового пространства.

