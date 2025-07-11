В Домодедове начал работу Совет старост сельских территорий

В городском округе Домодедово учрежден новый консультативный орган — совет старост, объединяющий представителей сельских населенных пунктов. Подобный формат взаимодействия с местными жителями применялся здесь и раньше, зарекомендовав себя как эффективный механизм обратной связи. Теперь эта инициатива возвращается в обновленном виде и с расширенными возможностями, сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Первое организационное заседание Совета прошло в рабочей атмосфере. В его состав вошли старосты, возглавляющие собрания административных округов:

Ольга Шихина — староста д. Кучино (Никитский а/о);

Светлана Христунова — староста д. Киселиха (Ямский а/о);

Екатерина Дмитриева — староста д. Татариново (Лобановский а/о);

Вера Гущина — староста д. Рябцево (Краснопутьский а/о);

Александр Кузнецов — староста д. Коченягино (Повадинский а/о);

Александр Андрюхин — староста д. Новлянское (Колычевский а/о);

Виктор Макаренко — староста с. Юсупово (Растуновский а/о).

По результатам открытого голосования председателем Совета избрана Ольга Шихина.

Создание Совета старост — это важный шаг к выстраиванию устойчивого диалога между сельским населением и администрацией округа. Орган станет платформой для решения актуальных вопросов, а также будет способствовать укреплению роли старост в системе местного самоуправления Домодедово.

«Уверена, что наша совместная работа принесет реальные результаты для жителей сел и деревень Домодедово», — отметила Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.