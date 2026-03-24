В Домодедове летом откроют «Динопарк» в парке Елочки

Проект «Динопарк», который этим летом появится в парке «Елочки» в Домодедове, представили на международной выставке индустрии развлечений CAAPA в Пекине. Презентация прошла в рамках форума парков «Россия – Китай», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор парков Домодедова Юлия Смирнова представила проект на международной выставке аттракционов и развлекательного оборудования в Китае. Домодедовские специалисты вошли в делегацию ведущих экспертов парковой отрасли России и приняли участие в форуме парков «Россия – Китай».

«Отмечу, что домодедовские специалисты вошли в делегацию ведущих экспертов парковой отрасли России, с достоинством представили округ и страну на международной выставке, а также обменялись ценным опытом с зарубежными коллегами. Это позволяет нам привлекать лучшие решения и внедрять их у себя», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

«Динопарк» разместят на площади 8 тыс. квадратных метров. Фигуры динозавров с применением современных технологий установят в лесном массиве, между деревьями обустроят прогулочный настил и интерактивную зону. Проект реализуют за счет инвестора, что позволит развивать территорию без дополнительной нагрузки на бюджет.

Парк «Елочки» остается одним из самых популярных мест отдыха в округе. Его территорию развивают поэтапно с учетом запросов жителей и современных тенденций, расширяя возможности для семейного досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.