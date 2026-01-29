сегодня в 16:19

В Домодедове коммунальные службы расчищают дворы от снега после снегопада

Коммунальные предприятия и дорожные службы Домодедова устраняют последствия сильного снегопада, уделяя особое внимание уборке дворов и кровель многоквартирных домов.

В Домодедове коммунальные предприятия и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия трехдневного снегопада. Прошедшей ночью рабочие очищали дорожные покрытия и пешеходные зоны от снега и льда.

Сегодня основное внимание уделяется уборке дворовых территорий и кровель зданий. В работах задействовано 80 единиц спецтехники и около 450 дворников. Управляющие компании отвечают за поддержание порядка во дворах и своевременное удаление наледи с крыш.

Во дворе дома №29 на улице Текстильщиков в микрорайоне Западный уборку проводят два дворника и трактор управляющей организации «Гюнай». Коммунальные и дорожные службы работают в интенсивном режиме, очищая ключевые транспортные пути и подходы к домам. План работ регулярно корректируется для эффективного распределения ресурсов.

Синоптики прогнозируют, что снегопады в Домодедове продолжатся до пятницы, 30 января.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.