В Домодедове функционирует «Школа добровольца» по новым форматам обучения

Первый этап показал высокую востребованность программы среди молодежи: участники с энтузиазмом включились в общественную деятельность, стремясь изменить окружающий мир к лучшему. Теперь проект выходит на новый уровень: планируется увеличить количество участников, чтобы каждый желающий мог присоединиться к волонтерскому движению, развить свои навыки и стать важной частью команды молодежного центра «Победа».

«Мы готовим обновленную программу, новые форматы и интересные вызовы. Следите за новостями — скоро поделимся всей информацией!» — добавила муниципальный координатор местного проекта «Школа добровольца» Наталья Борисова.

Основной целью партпроекта является обучение и поддержка добровольцев, мотивируя молодых людей активно действовать ради общего блага.

Организаторы форума напомнили современной молодежи о подвигах советских солдат. И о том, что нужно бережно относиться к этому наследию и делать все возможное для сохранения мира.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.