В Домодедове функционирует «Школа добровольца» по новым форматам обучения
Фото - © МКЦ Победа Домодедово
Активисты домодедовского проекта «Школа добровольца», реализуемого отделением партии «Единая Россия» Домодедово, встретились для обсуждения старта второго набора волонтеров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первый этап показал высокую востребованность программы среди молодежи: участники с энтузиазмом включились в общественную деятельность, стремясь изменить окружающий мир к лучшему. Теперь проект выходит на новый уровень: планируется увеличить количество участников, чтобы каждый желающий мог присоединиться к волонтерскому движению, развить свои навыки и стать важной частью команды молодежного центра «Победа».
«Мы готовим обновленную программу, новые форматы и интересные вызовы. Следите за новостями — скоро поделимся всей информацией!» — добавила муниципальный координатор местного проекта «Школа добровольца» Наталья Борисова.
Основной целью партпроекта является обучение и поддержка добровольцев, мотивируя молодых людей активно действовать ради общего блага.
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