В Домодедове двое студентов колледжа «Московия» спасли 19 человек

Никита Карамнов и Антон Карданов учатся в домодедовском профессиональном колледже «Московия». Во время своей практики в пожарно-спасательной части № 58 городского округа Домодедово, молодые люди получили уведомление о пожаре. Пожар оказался весьма опасным — на 11 этаже здания бушевало сильное задымление, и ситуация требовала быстрого реагирования.

Никита и Антон стали настоящими героями. Они вывели из задымления 17 человек. А также с помощью специальных средств индивидуальной защиты они смогли провести рискованную операцию по спасению еще двоих людей, оказавшихся в ловушке на 11 этаже здания.

За проявленную смелость и профессионализм студенты колледжа «Московия» были награждены медалью, что является высокой оценкой их труда и отваги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.