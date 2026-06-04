В Домодедове для ОЭЗ «Максимиха» создали цифровую модель трафика

Цифровую модель логистических потоков и транспортных узлов разработали для ОЭЗ «Максимиха» в городском округе Домодедово. Проект позволит заранее выявлять риски заторов и повышать устойчивость дорожной сети, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Центр компетенций в области транспортного моделирования SIMETRA совместно с управляющей компанией ОЭЗ «Максимиха» создал цифровую модель логистических потоков и работы транспортных узлов на территории особой экономической зоны. Проект реализован в рамках системного развития площадки как современной промышленно-логистической территории с расчетом на рост числа резидентов и увеличение нагрузок.

Специалисты изучили текущую транспортную ситуацию и подготовили сценарии изменения трафика. В рамках имитационного моделирования были созданы «цифровые двойники» транспортных узлов, что позволило определить потенциальные «узкие места» и спрогнозировать эффект «бутылочного горлышка».

По итогам работы руководству ОЭЗ предложили меры по повышению устойчивости системы — от корректировки режимов светофорного регулирования до инфраструктурных решений. Их внедрение позволит снизить риски заторов, простоев и перегрузки как внутренней, так и прилегающей дорожной сети.

«Масштаб территории нашей ОЭЗ обязывает к особенно тщательной проработке каждого элемента инфраструктуры. Мы заранее создаем условия для комфорта резидентов и их сотрудников. Прогнозные модели SIMETRA помогут выстроить бесперебойную транспортную логистику», — отметил директор по развитию ОЭЗ «Максимиха» Роман Мусин.

«Мы спрогнозировали развитие транспортной системы на несколько лет вперед. Микромодели позволили точно определить узкие места и предложить решения, которые предотвратят коллапс при пиковых нагрузках», — прокомментировал директор по региональному консалтингу SIMETRA Сергей Блакитный.

ОЭЗ «Максимиха» расположена в 45 км от МКАД, рядом с Каширским шоссе, трассой М-4 «Дон», ЦКАД и железной дорогой. Площадка находится на пересечении транзитных маршрутов Китай — Европа и Север — Юг и входит в контур группы ВТБ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.