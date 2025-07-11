В Домодедове детский лагерь труда и отдыха предлагает возможности для подростков

В Домодедове активно функционирует детский лагерь труда и отдыха «Феникс», где ребята могут не только проводить время с пользой, но и получать ценный опыт работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

День здесь начинается с позитивных настроений, после чего участники приступают к разнообразным занятиям.

«Они занимаются уборкой территорий, работают в теплице, оказываем помощь на территории микрорайона. Ребята также выезжают в агрофирму, где занимаются сортировкой и фасовкой семян для поставщиков», — рассказала Марина Колгина, начальник лагеря и учитель начальных классов Домодедовской школы № 9.

Утром школьники трудятся, а после обеда играют и участвуют в мастер-классах, получая не только знания, но и необходимый для будущего опыт.

На практике ребята также учатся делать прикормку для растений, что способствует их росту и укреплению корневой системы. «Правильно много разных реагентов, разных химических элементов, которые могут взаимодействовать с кожей», — заметил один из участников.

По словам Игоря Турчинского, заместителя начальника цеха агрокомпании, возможности, которые предоставляет лагерь, огромны для молодёжи: «Это шанс на практике попробовать и понять, чем им хочется заниматься в будущем».

Первая смена лагеря уже успела проявить себя, продемонстрировав отличный урожай. Участник Степан Корниенко поделился: «Здесь у нас растут помидоры и огурцы. Дети, которые пойдут во вторую смену, уже попробуют их».

Анжелика Манджиева, вожатая лагеря и социальный педагог, подчеркнула, что лагерная программа развивает у ребят важные навыки и позволяет получать официальную запись в трудовой книжке, что является ценным опытом.

Важно отметить, что «Феникс» — это первый в Домодедово лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием, предлагающий 5-разовое питание и комфортные условия для детей. На лето предусмотрены три смены по 40 человек в каждой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.