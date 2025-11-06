В Домодедове демонтировали 92 незаконных торговых объектов

В Домодедове демонтирован очередной торговый павильон. Он был признан самовольным строением, размещенным на муниципальной земле без разрешительных документов. Это уже 92-й объект, убранный в 2025 году в рамках системной работы по наведению порядка в сфере нестационарной торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по трансформации нестационарной торговли и благоустройству общественных пространств проходят в Домодедове по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Каждый случай рассматривается в строгом соответствии с установленным регламентом:

проводится заседание специальной комиссии;

собственнику направляется уведомление;

устанавливается срок для добровольного демонтажа;

и только после этого подключаются городские службы.

«Мы действуем последовательно и строго в рамках закона. Цель этой работы не просто убрать незаконные постройки, а создать в округе цивилизованную, безопасную и удобную городскую среду. Там, где раньше стояли самовольные ларьки, появляются благоустроенные пространства, озеленение, парковки, пешеходные зоны. Домодедово должно быть комфортным и современным городом для жизни», — подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Программа демонтажа несанкционированных объектов продолжится. Власти округа отмечают, что наведение порядка в городской среде — важный элемент комплексного развития территории и заботы о комфорте жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.