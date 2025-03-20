В Домодедове благоустроят студенческий сквер филиала РГГУ

Минмособлимуществом в безвозмездное пользование администрации городского округа Домодедово переданы земельные участки общей площадью свыше 2200 кв. м, на которых планируется благоустройство сквера для студентов домодедовского филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Начать работы по благоустройству планируется в мае, чтобы завершить их к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На переданном участке, который прилегает к Каширскому шоссе (Каширское шоссе, д. 4, корп. 2), находится заброшенное футбольное поле и действующая спортивная площадка с асфальтовым покрытием. В планах администрации создать на этом месте современное пространство для спорта и отдыха, которым будут пользоваться студенты, преподаватели и гости университета.

Ядром сквера станет многофункциональная спортивная площадка, оснащенная современным покрытием и спортивным инвентарем для игры в баскетбол, волейбол и другие командные виды спорта. Рядом будет организовано пространство для игры в настольный теннис и оборудованием для воркаута.

Для отдыха и общения студентов будут созданы зоны со скамейками и навесами.

Филиал РГГУ в г. Домодедово — один из крупнейших филиалов РГГУ. В нем ежегодно обучают 1855 студентов, среди которых 392 студента очной формы обучения и 1463 — заочной формы обучения.

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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.