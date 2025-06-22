В Домодедове активисты «Единой России» привели в порядок территорию лесного массива

В городском округе акция прошла на землях лесного фонда в Домодедовском участковом лесничестве. Этот участок леса около улицы Триумфальная активно используется жителями, здесь много пикниковых зон, передает пресс-служба партии.

Среди участников акции — депутаты Совета депутатов, члены депутатского объединения партии «Единая Россия» Ализаман Рагимов, Наталья Борисова и Станислав Вихор, сотрудники Подольского филиала «Мособллеса», члены и сторонники партии, волонтеры.

«Чистый лес» — это не просто уборка территории, это важный шаг на пути к формированию экологической культуры. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наши леса чистыми и здоровыми. Мы рады внести свой вклад в сохранение красоты природы. Надеюсь, что наша работа послужит примером для других и вдохновит их на бережное отношение к окружающей среде», — отметил Ализаман Рагимов.

Активисты, вооружившись необходимым инвентарем и хорошим настроением, вышли на борьбу с последствиями небрежного отношения к природе. Женщины и молодежь дружно убирали мусор, мужчины помогли лесничим собрать и распилить валежник и сухостой. В этот раз неравнодушные домодедовцы сделали акцент не на площади очищенной территории, а на качество уборки лесного массива.

Акция «Чистый лес» не имеет четкой даты, а проходит с мая по октябрь. За два года проведения акции на территории Московской области уже очищено более 50 лесных участков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.