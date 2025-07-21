В Домодедове 25 юных жителей получили свои первые паспорта

В городском округе Домодедово состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам России, которым недавно исполнилось 14 лет. Этот возраст символизирует не только переход во взрослую жизнь, но и обретение новых прав и обязанностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии, проходившем в молодежном центре «Победа», глава округа Евгения Хрусталева поздравила новых обладателей паспортов, подчеркнув важность их роли в будущем страны.

«Многими поколениями россиян создано уникальное, самое большое в мире государство. Россия — не просто страна. Это страна цивилизация. Быть гражданином великой страны почетно и ответственно», — отметила Евгения Хрусталева.

В этом году порядка 25 юных жителей Домодедово получили свои первые паспорта из рук главы округа. Для многих из них этот день стал знаковым событием, к которому присоединились и поддержали родители. Раздача паспортов сопровождалась белыми рубашками, ленточками с триколором и звучанием гимна России, что придавало мероприятию еще большую торжественность и значимость.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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