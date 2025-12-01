В Домодедове 16 школьников вступили в Юнармию на VIII слете патриотических объединений

В Домодедово на VIII слете военно-патриотических объединений 16 школьников, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, приняли в ряды Юнармии. На мероприятии наградили лучших юнармейцев округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках слета состоялась церемония награждения лучших юнармейцев городского округа Домодедово за вклад в развитие движения и поддержку патриотических инициатив среди сверстников.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева подчеркнула значимость этих событий для патриотического воспитания молодежи. Она сообщила, что муниципальное отделение «Движения первых» теперь носит имя Героя Советского Союза В. И. Гущина. Евгения Хрусталева поблагодарила педагогов и наставников за их труд и внимание к детям, отметив, что в Домодедово растет поколение, уважающее историю и подвиг героев.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.