В доме правительства Подмосковья прошел экологический форум

4 декабря в доме правительства Московской области прошел экологический форум «Национальные проекты в сфере экологии Подмосковья: вызовы и решения». Организатором мероприятия выступила общественная палата региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Для обсуждения экологической повестки собрались члены общественной палаты, муниципальных общественных палат, депутаты ГД РФ и МОД, представители региональных органов власти, руководители общественных движений в сфере экологии и эксперты.

В пленарном заседании принял участие Павел Бида, министр экологии и природопользования Московской области. По его словам, Московская область находится в числе лидеров по реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология».

«За шесть лет в регионе были рекультивированы 24 полигона ТКО, а общий объем вложений превысил 21 млрд. рублей. До конца года, закончим рекультивацию еще трех объектов: «Лесная», «Непейно»,«Шатурский», — рассказал Бида.

В обсуждении принял участие Вячеслав Фетисов, председатель центрального совета ВООП. Он подчеркнул особую важность привлечения детей и подростков к защите окружающей среды, а также в формировании экологической культуры. Он отметил, что важно не только восстанавливать нарушенные экосистемы, но и воспитывать у молодежи ответственное отношение к природе.

Бида ответил на вопросы представителей городских округов, касающихся системы бюджетирования проекта по очистке прудов и озер в Подмосковье, полигонов, которые еще предстоит рекультивировать, а также планов министерства экологии и природопользования.

«Хочу подчеркнуть необходимость активного участия всех слоев общества в реализации экологических проектов и программ. Только совместными усилиями можно добиться значительных успехов в сохранении окружающей среды и создании благоприятных условий для жизни будущих поколений», — отметил Бида.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.