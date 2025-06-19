В доме правительства Подмосковья 1 июля наградят лучших местных самоуправленцев

сегодня в 15:02

1 июля в доме правительства Московской области пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2024», конкурса «Лучший проект ТОС Московской области — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Подмосковья.

Также в рамках церемонии будут поощрять участников Всероссийской муниципальной премии «Служение», вошедших в топ-50 от Московской области.

В мероприятии примет участие вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Общее количество участников — 90 человек.

Церемония состоится 1 июля в 15:00 в доме правительства Подмосковья по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом № 1, — 1 этаж, зал приемов.