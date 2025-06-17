В доме-музее Гайдара в Клину сделали новую входную группу

В Клину в доме-музее А. П. Гайдара по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д. 17 завершены работы по ремонту входной группы и ограждения. Площадь ремонтных работ составила 227,8 кв. м, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Новая входная группа крепится на металлических столбах с использованием бруса и доски обрезной хвойных пород. Забор окрашен масляной краской.

Работы начались в мае 2025, они были вызваны неудовлетворительным внешним видом старой входной группы, на которую обратили внимание посетители музея и пользователи социальных сетей.

Подрядчик был определен с ходе проведения конкурсных процедур, им стал ООО «Стройком».

Перед подрядчиком стояла важная задача — полностью сохранить облик и дух этого места, связанного с творчеством главного детского писателя СССР. По мнению членов приемочной комиссии, работа выполнена качественно и в полном соответствии с техническим заданием. Дом-музей Гайдара в Клину полностью готов к приему посетителей. Он открыт для посещения с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные дни — понедельник и вторник. Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Аркадий Петрович Гайдар снимал комнату в этом доме с 1938 по 1941 год. Сам он называл его «Домик-крошечка в три окошечка». Но именно здесь ему было очень хорошо и комфортно. Именно здесь писатель создал лучшие свои произведения: «Тимура и его команду», «Чука и Гека», «Судьбу барабанщика», «Коменданта снежной крепости», именно здесь он нашёл свою любовь и отсюда же он ушел на фронт.