В Доме культуры «Мечта» в Красногорске отметили Медовый спас

Клуб «Мечта» на летней сцене провел для детей и их родителей увлекательную программу «В гостях у пчелки», посвященную празднику Медовый спас. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Этот незабываемый день предоставил детям возможность погрузиться в удивительный мир пчел и познакомиться с традициями и историей этого яркого праздника. Программа была насыщенной, и юные гости смогли активно участвовать в интересных испытаниях, спортивных эстафетах и интеллектуальных играх. Не обошлось и без танцев — все вместе мы создали атмосферу радости и веселья.

Мероприятие оказалось не только веселым, но и познавательным, оставив яркие впечатления в сердцах не только детей, но и их родителей. Сотрудники искренне рады, что смогли подарить всем участникам такие замечательные эмоции.

Впереди у нас 24 августа — это «День поселка Нахабино». 7 сентября — «День городского округа Красногорск». 31 августа у нас состоится областная акция — «День открытых дверей». Всех мы с радостью ждем. А еще 7 сентября мы приглашаем всех на наш фестиваль-выставку «Мой домашний питомец». Приходите вместе со своими животными и поучаствуйте, и выиграйте главные призы», — сказала заведующая КДК «Мечта» МАУ КДК «Красногорье» Дарья Шахурина.

Огромное спасибо пчёлке и её друзьям за чудесный летний праздник! Уверены, что этот день запомнится нашим маленьким участникам надолго и вдохновит их на новые приключения.

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