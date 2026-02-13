В Долгопрудном задействовали более 60 единиц техники для уборки снега 13 февраля

В Долгопрудном 13 февраля продолжается уборка снега: на муниципальных и региональных дорогах работают более 60 единиц техники и свыше 60 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном 13 февраля продолжается снегопад, и коммунальные службы ведут активную уборку и вывоз снега. На муниципальных дорогах задействованы 27 единиц техники и 15 человек, занимающихся ручной уборкой. На региональных дорогах работают более 10 единиц техники и около 15 рабочих.

МБУ «Благоустройство» направило 20 единиц спецтехники и 33 дворника для очистки общественных пространств, тротуаров и дорожек. Работы ведутся на улицах Парковая, Циолковского, Железнодорожная, 25 съезда КПСС, Набережная, Госпитальная, Дирижабельная и в других районах города.

Коммунальные службы очищают и обрабатывают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, а также проводят другие мероприятия по содержанию территорий.

Жители могут сообщить о недочетах в уборке в оперативный штаб через Telegram, указав проблему и контакты для обратной связи. О результатах обращения сообщат дополнительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.