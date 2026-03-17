В Долгопрудном выявили 27 участков риска подтоплений

Противопаводковую готовность и оперативную обстановку обсудили 17 марта на совещании в администрации Долгопрудного под руководством главы округа Олега Сотника. В городе определили 27 возможных участков подтоплений и мобилизовали силы для их ликвидации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ГУ МЧС России по Московской области 5 марта проверило готовность округа к паводку. Замечаний не выявлено. Территория Долгопрудного не входит в зону весеннего половодья, а уровень воды в водоемах, связанных с Каналом имени Москвы, регулируется сбросами через плотину в Дубне.

При этом из-за большого объема снега и резкого потепления возможны локальные подтопления дворов и дорог. Определены 27 потенциально опасных участков, особое внимание уделяется территории у дома №15 на Новом бульваре. Для ликвидации возможных подтоплений задействованы 29 человек, четыре автомобиля, мотопомпы, илососные машины и высокопроизводительная гидростанция.

На совещании также рассмотрели работу центра социальной поддержки «Долгопрудный рядом». С 14 января по 16 марта 2026 года на счет организации поступило 1,3 млн рублей от общественных организаций и спонсоров. От военнослужащих получено 30 заявок: девять выполнены полностью, пять — частично, остальные находятся в работе. Кроме того, с 9 по 16 марта в систему-112 поступило 1971 обращение — на 100 больше, чем неделей ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.