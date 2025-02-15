В Долгопрудном ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали

Указом Президента России Владимира Путина в сентябре 2024 года была учреждена Медаль «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Ее вручают в знак благодарности и признания подвига участникам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, а также бывшим узникам фашистских концлагерей.

Сегодня, 14 февраля, глава горокруга Долгопрудный Роман Истомин торжественно вручил юбилейные медали Умеренкову Александру Егоровичу, Лазаревич Галине Наумовне и Павленко Андрею Яковлевичу.

Всего в Долгопрудный поступило 206 медалей, которые будут торжественно вручены в преддверии Дня Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.