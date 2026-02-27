В Долгопрудном ветеран СВО победил в литературном конкурсе

Ветеран специальной военной операции из Долгопрудного Александр Маляр стал победителем проекта «Героями не рождаются. Za Родину!». Торжественное награждение прошло 26 февраля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Житель Долгопрудного, гвардии майор Александр Маляр — боевой офицер, участник специальной военной операции. Он награжден медалями «За отвагу», «Георгиевский крест», «За боевые заслуги ЛНР», «За освобождение Донецка». После тяжелого ранения и реабилитации военнослужащий занимается патриотическим воспитанием молодежи и помогает участникам спецоперации в составе долгопрудненского отделения ассоциации ветеранов СВО.

Александр также пишет рассказы о защитниках России, вере в Победу, чести, долге и боевом братстве. Три его произведения прошли отбор и вошли в патриотический сборник «Героями не рождаются. Za Родину!».

«Я пишу давно, мои рассказы — об участниках специальной военной операции, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность России. Очень важно, чтобы о подвигах защитников Родины знала вся страна, особенно молодежь», — отметил Александр Маляр.

Проект объединяет произведения, созданные самими участниками событий, и направлен на сохранение памяти о современных героях. Награждение победителей состоялось в рамках ежегодного фестиваля при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

