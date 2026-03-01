В Долгопрудном в апреле откроется еще один детский сад в ЖК «Бригантина»

На территории огромного жилого комплекса, занимающего целый микрорайон, уже функционируют три корпуса детского сада «Маяк», а еще два находятся на стадии строительства.

Все помещения для детей здесь традиционно располагаются на первых этажах жилых домов.

Четвертый корпус рассчитан на 135 мест, которые распределятся по шести группам. Одна из них будет ясельной — для малышей возрастом от полутора лет.

Каждая группа будет оборудована кроватями, шкафчиками для хранения одежды и сушильными шкафами, скамейками и диванчиками, а также столами и стульями. Последние относятся к трансформируемому типу, что позволит регулировать их высоту в зависимости от роста ребенка, сохраняя тем самым правильную осанку. Кроме этого предусмотрены игровые зоны с тематическими уголками (мини-кухня и мини-парикмахерская), стеллажи для книг и игрушек, мольберты и магнитно-маркерные доски. На полах будет уложено ковровое покрытие (для поддержания его чистоты закуплены пылесосы). В санузлах установлены не только унитазы и раковины, но и душевые.

Помимо групповых помещений, в новом корпусе появится просторный актово-спортивный зал со стеклянной крышей. Его оснастят шведскими стенками, гимнастическими скамейками и необходимым инвентарем, а также установят пианино.

Для всестороннего развития и здоровья детей предусмотрены кабинеты психолога и логопеда. Медицинский блок будет включать кабинет врача и процедурную. Для обеззараживания воздуха в детском саду установят рециркуляторы. Пищеблок с кухней и дебаркадером для разгрузки продуктов обеспечит организацию качественного питания. Для безопасности предусмотрено помещение охраны и видеонаблюдение со своей серверной.

Цветовое решение интерьеров выбрано спокойным и уютным. Стены оформят в голубых, розовых и светло-серых постельных тонах, а деревянная мебель будет иметь светло-коричневый оттенок «Карамель».

Стоит отметить, что огороженная детская площадка на заднем дворе сада готова уже с лета 2025 года. Таким образом, к моменту открытия дверей садик встретит детей не только новым современным помещением, но и безопасным пространством для прогулок на свежем воздухе.

Как рассказал руководитель строительного проекта ГК «Гранель» Денис Витягин, в настоящее время завершаются пусконаладочные работы по всем инженерным системам, доделывают дизайнерское оформление стен. Параллельно ведется сборка мебели, установка необходимой техники и генеральная уборка помещений. Официальное открытие четвертого корпуса детского сада «Маяк» планируется в начале апреля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.



«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.

Текст, фото, видео: Вероника Горбачева