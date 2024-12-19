В Долгопрудном установлены 9 ящиков почты Деда Мороза
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Менее двух недель осталось до наступления Нового Года и дня, когда исполняются самые заветные желания. Но чтобы мечты сбылись, надо о них рассказать самому главному зимнему волшебнику: написать и отправить письмо. В Долгопрудном для этого установлены сразу 9 ящиков почты Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Опустить письмо можно:
- в Центральном парке,
- в парке на ул. Молодежная,
- в парке Мысово,
- в парке Новые Водники.
- в ДК «Вперед» (пл. Собина, д. 3),
- в ДКДЦ «Полет (ул. Флотская, д. 1),
- в ДК «Нефтяник» (ул. Нефтяников, д. 6),
- в театре «Город» (ул. Спортивная, д. 3),
- в Долгопрудненском историко-художественном музее (ул. Циолковского, д. 34).
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