В Долгопрудном установлены 9 ящиков почты Деда Мороза

Менее двух недель осталось до наступления Нового Года и дня, когда исполняются самые заветные желания. Но чтобы мечты сбылись, надо о них рассказать самому главному зимнему волшебнику: написать и отправить письмо. В Долгопрудном для этого установлены сразу 9 ящиков почты Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Опустить письмо можно:

в Центральном парке,

в парке на ул. Молодежная,

в парке Мысово,

в парке Новые Водники.

в ДК «Вперед» (пл. Собина, д. 3),

в ДКДЦ «Полет (ул. Флотская, д. 1),

в ДК «Нефтяник» (ул. Нефтяников, д. 6),

в театре «Город» (ул. Спортивная, д. 3),

в Долгопрудненском историко-художественном музее (ул. Циолковского, д. 34).

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