В Долгопрудном установят первую светодиодную елку на проспекте Пацаева

Светодиодную елку высотой 10 метров начали монтировать на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельная в Долгопрудном. В городе также появятся светодиодный фонтан и купол для фонтана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном стартовал монтаж первой светодиодной елки. Новогоднюю конструкцию устанавливают на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельная. Елка будет высотой 10 метров и диаметром 8 метров у основания.

Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Татьяна Анисимова сообщила, что в городе также появятся светодиодный фонтан на пересечении Лихачевского шоссе и Нового бульвара, а также купол для фонтана на площади у театра «Город» по адресу улица Спортивная, 3.

В Долгопрудном новогодние елки уже установлены в четырех парках, а также во дворах и на придомовых территориях. За их монтаж отвечают управляющие компании. Возле елок проходят традиционные городские праздники во дворах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.