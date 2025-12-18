В Долгопрудном установят первую светодиодную елку на проспекте Пацаева
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Светодиодную елку высотой 10 метров начали монтировать на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельная в Долгопрудном. В городе также появятся светодиодный фонтан и купол для фонтана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Долгопрудном стартовал монтаж первой светодиодной елки. Новогоднюю конструкцию устанавливают на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельная. Елка будет высотой 10 метров и диаметром 8 метров у основания.
Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Татьяна Анисимова сообщила, что в городе также появятся светодиодный фонтан на пересечении Лихачевского шоссе и Нового бульвара, а также купол для фонтана на площади у театра «Город» по адресу улица Спортивная, 3.
В Долгопрудном новогодние елки уже установлены в четырех парках, а также во дворах и на придомовых территориях. За их монтаж отвечают управляющие компании. Возле елок проходят традиционные городские праздники во дворах.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.