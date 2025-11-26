В Долгопрудном устанавливаются новогодние елки и праздничная иллюминация
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
Уже через несколько дней наступят календарная зима, а там и Новый год не за горами. Долгопрудный готовится к празднику и постепенно надевает новогодний наряд, сообщает пресс-служба администрации округа.
Первыми в эту эстафету включились городские парки. Здесь появляются елки, будут установлены ящики Почты Деда Мороза, иллюминация, инсталляции, фотозоны, другие объекты и локации.
В Центральном парке Победы:
- начнет работу в деревянном домике резиденция Деда Мороза с камином и креслом-качалкой волшебника;
- откроется бесплатный каток с прокатом;
- под защитным куполом фонтана засияет конструкция «Три новогодних шара».
В парке на ул. Молодежная на входную группу монтируются большие световые часы, а в парке на ул. Набережная появится световая фигура снеговика.
И, конечно, новогоднее настроение поддержит яркое брендирование объектов в стиле «Зима в Подмосковье», а также праздничные украшения, подсветка фасадов зданий и оформление территорий города, ландшафтные скульптуры и арт-объекты.
Планируется, что основные праздничные элементы будут установлены до 1 декабря.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.