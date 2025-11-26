сегодня в 14:35

В Долгопрудном устанавливаются новогодние елки и праздничная иллюминация

Уже через несколько дней наступят календарная зима, а там и Новый год не за горами. Долгопрудный готовится к празднику и постепенно надевает новогодний наряд, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первыми в эту эстафету включились городские парки. Здесь появляются елки, будут установлены ящики Почты Деда Мороза, иллюминация, инсталляции, фотозоны, другие объекты и локации.

В Центральном парке Победы:

начнет работу в деревянном домике резиденция Деда Мороза с камином и креслом-качалкой волшебника;

откроется бесплатный каток с прокатом;

под защитным куполом фонтана засияет конструкция «Три новогодних шара».

В парке на ул. Молодежная на входную группу монтируются большие световые часы, а в парке на ул. Набережная появится световая фигура снеговика.

И, конечно, новогоднее настроение поддержит яркое брендирование объектов в стиле «Зима в Подмосковье», а также праздничные украшения, подсветка фасадов зданий и оформление территорий города, ландшафтные скульптуры и арт-объекты.

Планируется, что основные праздничные элементы будут установлены до 1 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.