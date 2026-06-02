В Долгопрудном усилили рейды против разведения костров

Сотрудники МЧС провели рейды в местах отдыха в Долгопрудном 30–31 мая и выявили нарушения противопожарного режима. Проверки прошли в парке «Мысово», на Молодежной и в микрорайоне Шереметьевский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном продолжаются еженедельные профилактические рейды по местам отдыха жителей и гостей города. Инспекторы контролируют соблюдение особого противопожарного режима и пресекают незаконное разведение открытого огня.

В минувшие выходные сотрудники МЧС зафиксировали несанкционированные костры в неустановленных местах, использование открытого огня в ветреную погоду и нарушения правил эксплуатации мангалов.

«На территории Московской области действует особый противопожарный режим, согласно которому разведение открытого огня под запретом. Со всеми нарушителями проводится разъяснительная работа, выдаются предписания об устранении нарушений. В отдельных случаях составляются материалы для привлечения к административной ответственности», — пояснили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан они составляют от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.