В Долгопрудном участника ВОВ Александра Умеренкова поздравили в канун Дня Победы

В Долгопрудном живут настоящие герои — участники Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы наши дорогие ветераны принимают поздравления. 5 мая гостей встречал участник ВОВ Александр Егорович Умеренков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поздравить его приехали глава Долгопрудного Роман Истомин, председатель Совета ветеранов Владимир Дроздов, представители прокуратуры города.

В этом году Александр Егорович отмечает свой 101-й день рождения.

«Рад видеть Вас в хорошем настроении и здравии. От души желаю Вам здоровья и добра! От имени всех жителей Долгопрудного благодарю Вас за неоценимый личный вклад в Победу!» — сказал Роман Истомин.

Ветерану были вручены подарки от губернатора Московской области, администрации и предприятий округа.

Решением Совета депутатов города Александру Егоровичу Умеренкову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Долгопрудный».

Славная жизнь у нашего ветерана. Родился Александр Егорович в 1924 году в Курской области. В 18 лет был призван в армию. Сражался под Орлом, Курском, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Остался в строю и после Победы, прослужив в армии 27 лет.

Имеет множественные боевые награды, в том числе ордена. Но, как признался сам Александр Егорович, самой ценной для себя наградой считает Медаль «За Отвагу», которой удостоился в 1943 году за освобождение Орла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.