В Долгопрудном торжественно открыли Доску Почета

18 апреля в Долгопрудном состоялась торжественная церемония открытия обновленной Доски Почета, приуроченной ко дню труда в Подмосковье. На нее занесены 20 человек и 10 трудовых коллективов — профессионалы, заслужившие почет, признание и уважение, передает пресс-служба администрации городского округа.

Уже в четвертый раз в современной истории округа обновляется Доска Почета. Эта традиция была возрождена по инициативе главы г. о. Долгопрудный Владислава Юдина

«В первую очередь я приветствую тех, чьи имена, портреты и названия размещены здесь, как признание высоких трудовых успехов в прошедшем году. Труд каждого, наш общий труд — решающее условие успеха, дальнейшего движения вперед. Это наш общий вклад в Победу, — сказал Владислав Юдин. — Долгопрудный должен знать своих тружеников, своих лидеров, равняться на них, гордиться ими! Честь и слава вам — всем, кто трудится с высокой отдачей, с высоким результатом и качеством! Желаю всем новых трудовых успехов и свершений во благо городского округа Долгопрудный, родного Подмосковья, во славу России!», — сказал глава Долгопрудного Владислав Юдин.

С приветственными словами выступили и сами герои сегодняшнего мероприятия. Ветераны пожелали молодежи найти свою любимую работу, а передовики поблагодарили за честь, признание и пообещали добиться еще больших результатов в своем деле.

По красной дорожке, с красными лентами наперевес все труженики торжественно прошли к Доске Почета и сделали памятное фото.

Праздник труда продолжился для всех в ДК «Вперед», где проходила выставка городских организаций и предприятий, а также награждение сотрудников трудовых коллективов и праздничный концерт.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.